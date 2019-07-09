雙北公車自7月1日起實施上下車刷卡，頻傳乘客投訴遭溢扣款，板橋區政顧問石一佑日前也接獲民眾投訴，指其搭乘某客運從捷運市政府站至深坑站，原本是一段票的車程，上車時已扣優惠價7元，下車刷卡時卻又再扣款15元，明顯遭到溢扣。

石一佑表示，上下車都刷卡的制度根本還沒有成熟完善，就急就章上路，如果民眾沒去查詢刷卡記錄，不就平白蒙受損失，被業者汙錢都不曉得。

新北市交通局表示，針對公車溢扣款今（9日）天起加強稽查，同時對乘客投訴溢扣款案件進行查証，將依公路法祭出9000元至最高9 萬元重罰。

交通局運輸管理科長林詩欽表示，7月1日至今計接獲27件溢扣投訴，有8 件經查証確定是多扣款，已請客運公司退還溢扣款外，並須提供民眾100 元現金或禮券補償，交通局也將依公路法開罰。

交通局已要求客運公司加強司機訓練，並更新自動分段或提醒分段等設備改善；林詩欽表示，針對乘客投訴溢扣案件，查出與部分司機未在緩衝區後操作驗票機分段按鈕有關，導致民眾被多扣15元。

林詩欽說明，由一段票路段駛進緩衝區前，司機要設定驗票機進入下一個區段，出緩衝區後也要再設定，作為一、二段票區別，如果司機進緩衝區後才設定、或還沒出緩衝區就提早設定，導致緩衝區範圍縮小，產生溢扣問題。

(中時 )