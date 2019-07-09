蔡英文總統上週宣示立法院下會期將處理「中共代理人條款」，引發國民黨昨砲轟，直指是綠色恐怖復辟。對此，擬提出法案的綠委余宛如今舉行記者會強調，國安五法是事後補救，中共代理人條款是事先預防，不會裁罰合法行為，且圍堵境外勢力代理人是國際趨勢；民進黨跟時代力量都有版本，唯獨國民黨沒有，批評「國民黨扣大帽子時，反而是做賊心虛的表現」。

余宛如上午偕基進黨台北黨部副執行長王映心舉行記者會，表示中共勢力透過各種方式滲透台灣，卻被準備賣台的國民黨說成是綠色恐怖，非常荒謬；目前各方修法，民進黨團提出《兩岸人民關係條例》版本，時代力量提出《反境外敵對勢力併吞滲透法》，部份綠委則和基進黨合作，擬提出《境外勢力代理人登記法》。

余宛如說，境外勢力代理人法案與三讀通過的國安五法不同，以民進黨團版本為例，草案中只限制特定對象，除非是到對岸從事危害國安的政治宣傳、發表危害國安的決議及共同聲明，並實質侵害台灣民主自由，才符合危害國安條件。

余宛如指出，依照法案條件，包含台北市長柯文哲參加雙城論壇、高雄市長韓國瑜簽署貨貿採購MOU，都沒有問題。

余說，最先提出這法案的是美國，2018年澳洲也感知到民主政體被境外勢力滲透，才提出外國代理人揭露法案，但澳洲國內議員從沒有人批評是箝制自由，反觀國民黨沒有提出版本，卻扣民進黨帽子，根本是做賊心虛。

(中時 )