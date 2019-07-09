北韓最高領導人金正恩胞妹金與正在川金越南峰會破局後地位不升反降，似乎進入平壤政治權力中心，最新一張圖透露她的地位進入前10，排名第9。

金正恩親妹金與正在北韓地位是否上升眾說紛紜，最新一張金日成25周年祭中央追悼大會上的座位圖似乎證實這項說法，她的地位晉升至第9。

2月底川金越南峰會不幸破局後，金與正消失在大眾目光前一段時間，當她6月再度現身不同國家級、國際級場合時，座位排序明顯出現變化，令南韓情報單位國家情報院（National Intelligence Service）猜測，她的地位不降反升，甚至大幅晉升至領導階層之列，不過此說法遭到部分北韓專家質疑，「北韓新聞」（NK News）網站日前引述對朝專家李敏英（Minyoung Lee，音譯）的分析，她說儘管金與正在上月習近平抵平壤機場時出面迎接，但是在隨後黨內政治局團體合照中卻未現身，認為她已非政治局一員，更遑論躋身領導階層。

不過最新一張座位圖似乎證實了她權力、地位大升的說法。韓聯社報導，北韓8日舉行已故最高領導人金日成25周年祭中央追悼大會，主席台上金正恩坐在正中央，他左手邊數來第4位就是金與正。

Perhaps more interesting was Choe Son-hui with a front-dais seat; also Kim Yo-jong (younger sister) again; as per seating these are the two most powerful women in North Korea at the moment, not that I'm telling you anything you don't already know. Foreign Minister d/n attend. pic.twitter.com/u2GPjOmtyn — Adam Cathcart (@adamcathcart) 2019年7月8日

報導說，主席台座位是依照權力排名依序坐在金正恩左右兩邊，這樣數來，金與正權力排名為第9。也有分析認為，當天活動為金日成25周年祭，金與正是代表金氏家族成員入席，不過實際上此前並沒有家族成員入席的先例。

當天金正恩座位右手邊依序為最高人民會議常任委員會委員長兼國務委員會第一副委員長崔龍海、內閣總理金在龍、黨中央副委員長朴光浩、金平海；左手邊依次為國務委員會副委員長朴奉珠、委員李萬建、李洙墉及金與正。

(中時電子報)