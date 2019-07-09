日前有人藏身飛機起落架偷渡最後在降落前墜地身亡，引起外界譁然，不過其實早有先例23年前，印度男子賽尼（Pardeep Saini）曾躲於飛機起落架，挺過了零下60度的低溫、缺氧環境，最終成功偷渡至英國，現正過著安穩的生活。

1996年，當時僅22歲的賽尼和19歲的弟弟，在人蛇集團的協助下躲在一架從新德里飛往倫敦的波音747的起落架艙內，不過他的弟弟卻沒有這麼幸運，凍死在高空中，而他在歷經了極度低溫，甚至缺氧的威脅後，最終成功抵達倫敦希斯洛機場（Heathrow Airport）。

賽尼最後被機場的行李搬運人員發現，立刻送院治療。因為賽尼在低溫下進入「假死」狀態，而讓他最終倖存。

大難不死的他卻面臨被驅逐出境的挑戰，還好2014年成功贏得官司後，他才被允許繼續留在英國。他提到先前偷渡者的故事，他說，「我很遺憾那名偷渡者死了，我不想回憶起這一切，這對我來說太痛苦了」。

(中時電子報)