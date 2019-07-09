國民黨總統參選人朱立倫，9日中午南下彰化走透透，預定下午拜會彰化縣議長謝典林，中午先至二林小鎮走透透，品嘗扁食、肉圓等在地小吃，對於藍營棄朱保郭、綠營灌票挺韓等效應，他強調自己會努力當最強、最適合的候選人，初選後只能團結一致，才有機會贏得大選。

由於謝典林多次公開表態力挺韓國瑜，專程前來拜會，是否有意尋求支持、意圖拔樁？朱立倫指大家都是好朋友，上次來彰化也有拜會議長，國民黨是一個團隊，希望大家最後能夠團結在一起，並指完全沒有棄朱保郭這回事，這兩天已經澄清過了。

朱立倫說，初選過程中，原有預期綠營一定會做居中操作，最重要還是呼籲所有選民、藍營選民及中間選民，能夠堅定意志，他一定會努力當最適合的候選人。他再次強調國民黨不可在初選後有任何分裂，畢竟國民黨團結都不一定會贏，若不團結，那就拱手讓人。

至於王金平希望支持者連署支持他，是否可能在初選結束後宣布脫黨參選？朱立倫說王是國民黨非常重要的大老，大家都非常尊敬他，相信最後王院長一定會跟黨團結在一起。朱立倫說，王院長已陸續和郭董、韓市長直播，上禮拜

朱立倫9日上午在台北開記者會後直接驅車南下彰化跑透透，中午抵達二林天人宮參拜，再前往關心火龍果農的產銷情形，並品嘗在地知名的總統扁食，下午預計拜會大村鄉長游盛、與地方人士座談交流，再前往彰化縣議會拜會議長謝典林與黨籍縣議員。

(中時 )