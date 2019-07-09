環保團體綠色消費者基金會秘書長方儉今（9）日表示，國民黨總統參選人表達支持核四重啟的決心，讓擁核人士受到鼓舞。但實際上不僅重啟核四有困難，即使已準備開始除役的核一同樣有風險，台灣隨時可能變成「核災共和國」。

方儉說，核一廠1、2號機組的商轉執照去年、今年相繼到期，除役環評也已通過，準備走入歷史。大家可能以為除役的核電廠比較安全，事實上，核一廠名為除役，但燃料池已被用過料燃料棒塞滿，乾貯設施的水保執照卻仍卡關無法啟用，導致水池中的核燃料棒無法移走，爐心中的燃料棒無法退出，陷入進退兩難的處境，使核災風險上升。

方儉又說，核一廠依美國建議的常規核電廠耐震強度0.3g設計建造，而現在證明核一廠8公里內有山腳斷層，且背靠著大屯活火山，現在進入環太平洋火山、斷層活動周期，40年的核電廠是否還能承受超過設計基礎的地震，值得懷疑。

還有燃料池超載的風險，原來的燃料池是40呎x26呎 x39呎長寬深的水池，比標準游泳池還小1000立方公尺，卻要容納3000多束的用過燃料棒，超過原設計。如果碰到地震，在5樓的燃料池在動力加速度的作用下，恐怕超過0.3g的設計耐震度，如果發生燃料池核災，後果難以想像。

方儉質疑，國民黨五位總統提名參選人7日在凱道打著反鐵籠公投之名，行重啟與延役核電廠之實，但核電問題很多，會有讓台灣成為「核災共和國」的風險。

此外，台灣環保聯盟創會會長施信民也說，「尊重生命，疼惜鄉土」是環盟堅持的理念，像核四是攸關全民生命財產安全的重大公共政策，應交由人民決定，透過政策溝通和論辯，才能讓國人更加了解核電現況，做出最好的抉擇。

(中時 )