PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

鴻海集團創辦人郭台銘，以「媽祖託夢」為由驟然投入大選，又在國民黨中央高舉「榮譽狀」，成榮譽黨員。投入選舉後，網路、電視、廣播、平面甚至公車，四處可見郭的競選廣告，就連高雄市長韓國瑜新竹場造勢也不錯過。網友表示，郭的廣告費簡直「空前絕後」，但就各家民調看來，卻一點用也沒有。其他網友直言，再多的錢也比不上個人魅力。

網友在PTT論壇發文《郭花了那麼多錢廣告怎一點用都沒有？》寫道：「郭花的廣告錢，大概初選史上最多的了。舉凡電視、報紙、網路、廣播、看版、公車、電話，只要能廣告的，通通錢砸下去就對了！空前也絕後！可是……一點屁用都沒有啊！」

該網友表示，如今連郭粉少數能自我安慰的媒體民調，都輸給了韓國瑜；現在除了打趣性質的民調外，郭都全敗！該網友更直言，郭根本是「郭……不懂」。

對此，其他網友紛紛回應：「請一批有用的幕僚，比廣告有用多了。全台灣還有誰不知道郭台銘嗎？海量廣告，沒個人魅力有個X用？」「省錢請幕僚，廣告花大錢，標準生意人」、「郭有錢，我有票」、「口才太爛了啦！現在也沒時間給他練了」、「廣告到底買多大，完全無感」、「不是無感，是買到多到快反感了」。

也有網友留言：「不如把錢拿去救登革熱吧」、「救登革熱，票可能還比較多」、「韓粉都出錢救登革熱了，不用郭啦」、「我高雄朋友一天不擦三次防蚊不能放心」。

(中時電子報)