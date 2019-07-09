雖然2日香港反對《逃犯條例》的示威群眾一度占領立法會但遭驅離，不過「反送中」聲浪仍未平， 7日又發生鎮暴員警與抗議人士於深夜爆發衝突。此時，美國國務院證實，國務卿蓬佩奧於華府會晤香港壹傳媒創辦人黎智英，談論有關香港修訂逃犯條例爭議事態的最新發展，以及香港一國兩制的最新情況，格外引人注目。

據《美國之音》與其他港媒報導，美國國務院發言人奧爾塔格斯（Morgan Ortagus）表示，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在華盛頓特區會見香港商人兼出版商黎智英，討論港「逃犯條例」事態發展，以及一國兩制情形。

今年5月，民主黨創黨主席李柱銘率領「反對引渡修例團」訪問加拿大及美國，其間也曾與蓬佩奧會晤。當時，美國國務院曾表示，修例方案有可能破壞香港的自治並對人權、基本自由和民主價值觀的保護造成負面影響。

據《自由亞洲電台》（RFA）報導，華府消息人士透露，黎智英將於9日拜會參議員克魯茲（Ted Cruz）。克魯茲曾在六月提出《美國-香港政策重估法》（US –Hong Kong Policy Reevaluation Act of 2019）法案，要求美國國務卿就中國大陸如何利用香港規避美國法律向美國國會提交報告。此外，在結束國務院行程後，黎智英並拜會了副總統彭斯，繼續就香港情勢交換意見。

香港媒體大亨黎智英與美國的關係，向來為外界所關注。2014年時，香港《東週刊》號外披露壹傳媒老闆黎智英五月底曾密會美國國防部前副部長保羅沃夫維茲（Paul Wolfowitz），雙方在黎智英的遊艇上逗留五小時。而的黎智英助手西蒙（Mark Simon）其曾在美中中央情報局工作的身分，也一度讓外界懷疑替黎與美國牽線，不過西蒙對此矢口否認。

(中時電子報)