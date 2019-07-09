今年3月份台東綠島1位受傷女童媽媽因不滿醫師為女兒縫合傷口過程上網抱怨，也因此讓衛生所陳姷頵獨自一人苦撐醫療資源不足問題遭到重視，在台東縣府及相關單位努力下，人力不足問題獲得緩解，陳姷頵卻選擇離開，但仍強調未來有機會仍會回台東服務。

陳姷頵5年前因公費生分發至綠島，是島上唯一的女醫生，公費生期滿後沒有離去，反而選擇留下來守護綠島居民，是綠島民眾身體健康的守護神，沒想到卻因與女童母親溝通發生不良遭PO網質疑醫德，但也讓綠島醫師人力不足問題獲得關注。

衛生局表示，高雄義大醫院從4月起就有醫師支援綠島，衛生所另1位醫師也會在6月中報到，8月更會再進駐1位公費醫師，綠島醫師人力不足問題可望獲得緩解。

但在醫師人力逐漸充裕情況下，陳姷頵醫師卻在6月底提出辭呈，據了解陳姷頵為照顧家中長輩，也基於生涯規劃，才會提出辭呈，縣長饒慶鈴也跟她進行過懇談，但陳姷頵仍表達出對台東及綠島的喜愛，強調自己想先暫時休息2、3年，未來有機會還是會回到台東服務。

(中時 )