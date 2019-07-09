兒童陽光棒球夏令營9日在台中萬壽棒球場開幕，曾獲中職盜壘王的鄭達鴻及曾獲中職三振王、防禦率王的投手教練林英傑到場，與百餘名小球員們近距離接觸，小球員們見到球星興奮不已。立委張廖萬堅及市議員等多人也到場為小球員們加油打氣。

兒童陽光棒球夏令營是由台中市棒球委員會及陽光城市發展協會合辦，今年邁入第13屆，120個名額在37分鐘就搶報額滿，又加開梯次， 邀請曾獲中職盜壘王的現任台灣人壽棒球隊隊長鄭達鴻及曾獲中職三振王、防禦率王的現任台灣人壽棒球隊投手教練林英傑等人現身，與小球員們分享球場經驗，關心棒球運動的立委張廖萬堅、市議員張耀中、林祈烽及黃守達也到場。

台中市棒球委員會主任委員張廖萬山表示，他看著張廖萬堅10多年來推廣棒球運動，深受感動而加入陣容，並接下台中市棒球委員會主委，希望為台灣基層棒球奉獻一己之力。

陽光城市發展協會理事長楊勝得指出，棒球營隊活動為期4天，將透過分組團隊模式，讓小朋友學習互助與團體榮耀，除親身體驗投接球、揮棒與跑壘的樂趣，並盡情揮汗奔跑歡度暑假。

(中時 )