今年首則疫情警示「所在區域（開山里）有本土登革熱疫情」今天發出，但全台許多民眾都有收到。(擷取自白色正義聯盟)

今年首則疫情警示「所在區域（開山里）有本土登革熱疫情」今天發出，但許多不再台南市開山里附近民眾也都收到警訊，疾管署則表示，因細胞廣播系統問題，致全國民眾均收到該簡訊。對此，我愛綠營眾神粉專則諷刺表示「奇怪了，有登革熱疫情怎麼行政院長不再罵地方首長？喔，對了，開山里是在台南，不是在高雄」一語酸慘蘇貞昌。

今天中午多數民眾皆收到疫情警示，表示台南市開山里有登革熱疫情，呼籲做好防蚊措施。簡訊內容為：「疫情警示」您所在區域(開山里)有本土登革熱疫情，請做好防蚊措施，主動清除室內外積水容器定期巡查，有發燒、頭痛、關節痛、紅疹等，請儘速就醫接受NS1快篩。台南市政府、疾管署關心您。

然而，許多人收到訊息後紛紛詢問，「開山里在哪裡？」、「重點是我人住板橋區也收到，擾民」、「真是莫名其妙!我住台北市，竟然也收到」、「開山里一下子榮登全國最大里」。這則登革熱警訊也讓這個位於台南開山路、大同路一段、府前路一段的三角形區域瞬間爆紅。

然而，蘇貞昌稍早在臉書表示，災防系統發布了一則針對台南市開山里的登革熱防治警訊，但顯然發送前疏忽檢查，讓全台各地的鄉親都收到這樣的訊息。他說雖然提醒全台灣民眾都要有居安思危的觀念，主動打掃居家週邊環境是好事。「但發生疏失，下次就要記起來，我也要求主管單位徹底檢討警報發布流程」。

對此，臉書粉絲專頁「我愛綠營眾神」也發文諷刺表示，「奇怪了，有登革熱疫情怎麼行政院長不再罵地方首長？喔，對了，開山里是在台南，不是在高雄」。臉書粉絲專頁「白色正義聯盟」也發文表示，今天網路熱門搜尋「開山里」，一堆人開始罵韓國瑜，結果開山里在台南。他說弔詭是，為何一個開山里，要發全國警訊，「我不住在開山里啊！全台灣忽然都變開山里人了」。該粉專諷刺表示，「害我看了一下戶口名簿，綠營執政縣市就可以任意使用國家資源是吧」。

網友也紛紛諷刺表示「看來中央果真大小眼在對待高雄市啊！」、「真是大有為的政府啊」、「這個政府真是...」、「台南市的一個里就有這種待遇」、「台南一個區區的里需要發全國警訊?」

(中時電子報)