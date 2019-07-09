直擊／館憲互槓！遭館長酸「假愛台」吳宗憲出席活動受訪

本土天王吳宗憲（憲哥）日前跟網路紅人「館長」陳之漢槓上，他遭館長批評到大陸工作、「假愛台」，憲哥今天出席活動，被問此事指跟館長並無私人恩怨，是看他罵一堆人自己才跳出，憲哥表示台灣需要互相包容，自己不想再攻擊對方，「起來反撲的話你會受不了」。

提到和館長吵架的風波，吳宗憲一開始氣憤表示自己臉書因此收到許多挑釁的私訊，很多人問他到底是哪國人？吳宗憲說：「智障，拎杯在金門當兵、在台北繳稅、在台灣受教育」，並強調自己每次公益活動不落人後，藝能界沒有人捐比他多，館長稱當年自己天天忙挖屍體，他認為當兵本來就該做這些。

吳宗憲強調，現在已經變成無的放矢，對真心為這塊土地貢獻的人不公平，藝人的天職是娛樂大眾，讓台灣更開心和諧，而不是用自己的影響力公開說支持哪方、討厭哪方，在民眾之間引起仇恨，其實大家無冤無仇，從新聞媒體看到都是斷章取義的。

被問眼中的館長是大咖嗎？憲哥反應很快笑說知道這問題是在挖坑給他跳，「你就想要我說『不是個咖』」，他笑說他也滿紅，自己也沒特別怕有刺青的人，唯一怕有刺青的人只有柯受良，並虧館長沒事不要亂放槍，否則會變成「男版陳沂」。

憲哥最後也暗示有意減少台灣節目的工作，直說：「小弟打算不幹了」，稱自己不是哈拉咖，是喜歡苦幹實幹的類型，興趣在工廠裡，有其他的人生規劃，8、9月會去大陸忙做生意，之後也有可能會做山東衛視的節目。

(中時電子報)