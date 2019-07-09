大聯盟全壘打屢創新高，原因居然是「製球技術進步」，太空人韋藍德(Justin Verlander)在明星賽前重砲批評：「這是他X的天大笑話，大聯盟把所有比賽都變成一場笑話。老總曼佛雷德(Rob Manfred)說要有更多打擊，然後球就突然變好打了，你要我們相信這不是巧合？我們可不是白癡！」

依照主席曼佛雷德所說，那是因為製球工廠Rawlings把球芯「完美置中」，使棒球的飛行力大增，這全是「美麗的錯誤」。韋藍德認為這根本就是一樁大陰謀，「大聯盟是400億美元的產業，他們買了一間4億美元的製球公司，然後這家公司居然可以擅自給生產品加料？」

簡言之，韋藍德對ESPN表示這一切都是曼總的操作，他指點製球工廠動手腳，就是為了要把比賽變成煙火秀，而且他也得逞了。今年全壘打大賽更是宛如火山噴發，小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)個人總計敲出91轟，打得驚天動地。

闖蕩大聯盟15年，「虎王」韋藍德本季自責分率2.98、戰績10勝4敗仍然極為優秀，但他從沒像今年被轟得那樣慘。韋藍德明星賽前被打26轟是全大聯盟最慘，先發19場有17場挨轟，他以前一整年也沒被打這麼多，難怪他會不爽了。

(中時電子報)