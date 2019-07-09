趕辦簽證！ 練喻軒：請館長發邀請函

大陸格鬥好手練喻軒正在趕辦簽證來台，要與「館長」陳之漢切磋。他在8日時表示，萬一簽證不順利，他將提出第三地交流的備案，他誠意負責館長以及團隊與家人的交通費用，到雙方都方便的第三地，例如泰國、日本等都可以。練同時也提出，如果館長因身體因素，他可以改變規則「讓館長打」，看他三分鐘內打不打得到他，或者能不能打倒他。

練喻軒在直播表示正在加緊辦簽證，有可能會需要館長給邀請函。他並說，收到很多台灣網友威脅，要他來台灣小心一點，但他根本不在意。並說，他也想做一些讓步，將規則改成三分鐘內他給館長打就好了，依造拳擊規則，看館長能不能打倒他或打到他。但館長對自己身體比較自信，覺得沒有問題，所以雙方就該怎麼樣就怎麼樣吧!

若簽證不過，練喻軒也說，他誠意邀請並負責館長跟他的團隊，太太孩子的交通費用，去一個雙方都方便的地方切磋，不管是日本、泰國都可以。

館長在宣布要和練喻軒對戰後，5日曾開直播談到自己的身體狀況，他拿出自己花三萬做的體檢報告。報告指出，館長現階段有多種病症，包括三酸甘油脂異常、白血球數量偏高、鼻竇炎等，背部肌肉有筋肌膜炎，肺部則是被診斷有輕度纖維性浸潤，腸胃方面則有胃食道逆流、輕度胃炎等。館長看完報告後也自認「我現在身體是不好的」，但他也強調不會逃避挑戰。

(中時電子報)