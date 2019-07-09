因為疾管署誤傳疫情簡訊，疫區台南開山里紅了。台南市長黃偉哲在臉書上回應此事。他說，原設定在台南市開山里周遭兩公里發送，卻因疾管署系統設定誤發，導致全台都收到簡訊。對此，網友kuso說，「把2公里打成2000公里」、「你484想選總統？」

對於疾管署疫情簡訊出包，以致全台都收到了，成為今天最大頭條，台南市長黃偉哲對此回應了。他今在臉書上表示，「就在剛剛，許多外縣市的朋友都收到登革熱警訊通知。這則由衛福部疾管署的警訊，原設定在台南市開山里周遭兩公里發送，但因系統設定問題而誤發，致全國民眾均收到該簡訊。疾管署已發出聲明，造成不便，敬請見諒。」

網友紛紛留言表示，「謝謝市政府關心，但還是想要問，請問是把2公里打成2000公里」、「全歹丸都知道開山里有登革熱了==」、「你484想選總統！開玩笑的！巡倒清刷防疫全台一起來！」、「我跟外國客人在一起，他們嚇到了⋯⋯問我怎麼一回事」、「普天之下，莫非王土，黃偉哲領銜主演，正式參選2020開山里國王。」、「經費太多？全台都發。」、「其實這也是一個很好的防治，我覺得很可以」。

(中時電子報)