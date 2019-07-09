《浙江省公共圖書館2018年度閱讀報告》7月8日出爐，顯示有1位70後周姓男性讀者在浙江的公共圖書館一共借閱書籍926本，平均每天2.5本，是該省2018年公共圖書館借書最多的人。

周男表示，他借的書已超過500本，以政治、哲學和歷史類為主：「讀這些書是個人愛好，與工作無關……我看書比較快，一些書借來翻幾頁，發現不適合就不看了，符合閱讀習慣的會仔細讀。」

這份閱讀報告以2018年浙江各公共圖書館的外借資料為基礎。2018年，該省持證讀者1868.9萬人，計有168.6萬人借閱各類文獻（含圖書、期刊、多媒體資料等）5148.9萬冊（件）；以2018年浙江常住人口5737萬計算，人均借閱0.90冊（件）。

數據顯示，借閱族群以70後、80後、90後為主，占66.85％；男女比例為48：52，女性借書人口比男性多45.8萬人；其中，52.26％借閱人平均每月借閱1冊及以下，8.89％平均每月借閱1至2冊，17.57％平均每月借閱2~3冊，21.28％的人借閱3冊以上。

男女不僅借書人口差異大，對圖書的喜好也不同，男性對電腦類圖書最感興趣，借閱率是女性的2.3倍；小說類方面，男性偏愛科幻小說，借閱量高出女性6.9％，女性偏愛言情小說，借閱量是男性的2.16倍；中華詩詞類圖書，女性借閱量高出男性18.1％。女性讀者更注重養生，此類書籍借閱量占比高出男性12.2％。

(旺報 )