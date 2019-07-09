《大政治大爆卦-無色覺醒》直播麥忘關 郭脫口他已不理智 隊友當對手打？ 14:072019/07/09 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 《大政治大爆卦-無色覺醒》直播麥忘關 郭脫口他已不理智 隊友當對手打? Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前鴻海董事長郭台銘昨出席活動時，疑似忘記麥克風沒關，脫口「他已經不理智了」，「他」則被解讀為指高雄市長韓國瑜。 《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #郭台銘 #韓國瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 大政治大爆卦-無色覺醒》韓拚庶民經濟vs.郭董大撒幣 一場選舉兩個世界？ 14:102019/07/05 政治 大政治大爆卦-無色覺醒》港都快閃！千軍萬馬拚觀光 七景點捕獲野生韓國瑜 14:152019/07/06 政治 《大政治大爆卦─無色覺醒》港都快閃帶動消費力！韓家軍引錢潮翻滾高雄 14:092019/07/07 政治 《大政治大爆卦-無色覺醒》重利輕別離？ 郭董商人性格 一句沒交情踢開楊秋興？ 14:062019/07/08 政治 尷尬了!麥克風已開 郭台銘脫口：「他已經不理智」 23:242019/07/08 政治 政治熱門新聞 展決心 王金平脫黨參選定了？ - 政治 英粉哭哭！韓民調大勝蔡兩位數 - 政治 李佳芬保單公開 林佳新喊話黃光芹愛與包容 - 政治 她接到國民黨民調電話 反應竟讓網友笑瘋 - 政治 韓若勝初選 網：郭粉為這通通轉向！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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