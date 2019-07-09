苗栗縣議員鄭秋風聽到郭台銘答應2大承諾，直喊願意在初選大力支持。（巫靜婷攝）

郭台銘受支持者熱烈歡迎，爭相合影留念。（巫靜婷攝）

國民黨總統初選民調邁入第二天，鴻海前董事長郭台銘9日首次踏入苗栗藍營鐵票區，第一站到竹南后厝龍鳳宮參拜，在媽祖見證下，承諾若當選總統將在苗栗成立研究型醫療園區，並在後龍開發科學園區，2大政見一出，引來現場鄉親拍手叫好，藍營縣議員鄭秋風表示願意於初選大力支持。

郭台銘訪苗重申大健康產業政見，承諾要在苗栗開發醫療園區，並成立研究型醫院，他強調，大健康事業不但不會賠錢還會賺錢，其中硬體設備的建設更是未來的金雞母，國家應該要投資，另外政見「十大建設」中，半導體、AI技術及工業互聯網是未來發展方向。

縣議員鄭秋風隨後提出應在後龍開發科學園區，郭台銘立即爽快答應，郭表示，工業區土地要培力，國土產業規畫上，他表示，沒有工業就沒有住宅，沒有住宅就沒商業，桃竹苗或竹竹苗成為科技產業區塊，願意在媽祖的見證下，在苗栗後龍開發科學園區，博得眾人喝采。

郭台銘在聯電榮譽副董事長宣明智、立委陳超明、苗栗縣長徐耀昌等人陪同下，到龍鳳宮參拜並向苗栗鄉親拜票，郭表示，國民黨初選民調苗栗市話民調佔很高比例，「在媽祖面前的承諾，若當選不做，媽祖每晚都會來找我」，強調自己這輩子沒什麼不敢，一定說到做到。

(中時 )