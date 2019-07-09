新北市長侯友宜今天上午前往蘆洲線形公園，視察4月完工的蘆洲排水整治第一期工程成效。（譚宇哲攝）

位於新北市蘆洲區的蘆洲大排及水湳溝過去因渠道坡度不順，長期淤積惡臭，更影響洪汛時的抽水效能，新北市府今年完成一期整治工程，在蘆洲大排清淤並新設子母溝、增設抽水機組，更全國首創啟動預抽機制，在豪雨時可提供2萬5000噸滯洪空間，降低水位3.5公尺，強化防洪能力。

新北市長侯友宜今天上午前往蘆洲線形公園，視察4月完工的蘆洲排水整治第一期工程成效，立委林淑芬、市議員李倩萍及多位議員代表、里長都到場陪同。

侯友宜現場肯定工程成效，讓蘆洲在日前幾次的豪大雨免於淹水災情；林淑芬則說，治水不分藍綠，會持續向中央爭取二、三期工程經費。

水利局長宋德仁表示，蘆洲排水幹線從成蘆抽水站至蘆洲截流站全長567公尺，沿線設有蘆洲、成蘆抽水站，此次整治工程在沿線新設子溝，讓水流更順暢，並在蘆洲抽水站增設1CMS（每秒流量1立方公尺）的抽水機，改善排水面積396公頃。

另外，此次更全國首創啟動抽水機預抽機制，讓成蘆及蘆洲抽水站預先在豪大雨前啟抽，提供2萬5000噸滯洪空間，最高可降低水湳溝水位3.5公尺，延遲強降雨洪峰流量。

侯友宜會後也指示水利局在年底前完成蘆洲區排水幹線整治計畫第二、三期規畫，全力整治水湳溝。

(中時 )