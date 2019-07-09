藝人包小柏2006年在華視錄「快樂星期天」綜藝節目時，遭一群人圍毆，案發後警方將涉案的3人依妨害自由、傷害等罪起訴；其中張姓、王姓2人被判刑確定，黃男因逃亡被法官發布通緝，迄今逃亡超過12年半，已過追訴期，台北地方法院依法判黃免訴，讓他逃過法律制裁。

判決說，本案黃男的追訴權時效為12年6月，檢方2006年1月16日開始偵查，同年6月12日起訴，同年6月22日北院分案審理，追訴權時效到今年5月15日期滿，因黃未通緝到案，依法要判免訴。

包小柏2006年1月12日在華視參加「快樂星期天」錄影，當天下午5時時，突有多名男子出現在攝影棚向包小柏揮手，等他走出休息室後，被人架進吸菸室，遭恫嚇說「你講話小心一點」，接著就包小柏就挨巴掌，眼鏡還被打飛。

案發時，整個打人過程不到2分鐘，現場工作人員聽聞後，合力將3名男子壓制在地，警方訊後將23歲黃男、22歲張男和24歲王男移送偵辦，3人供稱，因不滿包小柏的言論毒舌，且「專損新人，專捧大牌」才要教訓他。3人被檢方起訴移送台北地院審理，因黃未到案，發布通緝。

(中時 )