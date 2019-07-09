台南區108學年度高級中等學校免試入學及特色招生考試分發入學，9日上午公告錄取結果，本次免試入學繳交報名表學生總數為1萬1247人，錄取1萬0628人，錄取率為94.49％；特色招生考試分發入學完成繳交志願資料學生總數2136人，錄取606人，錄取率為98.75％，獲錄取學生需於12日上午完成報到。

以各類特殊生來看，免試入學部分，原住民學生計80人完成繳表，其中以一般生名額錄取者計26人，以外加名額錄取者計53人，1人透過特招考試管道錄取，全數獲錄取。身心障礙學生計133人完成繳表，其中，以一般生名額錄取者計47人，以外加名額錄取者計83人，1人透過特招考試管道錄取，2人未錄取，總錄取率為99.06％。

台南市教育局提醒，本區108學年度免試入學及特色招生考試分發入學錄取名單除由各招生學校於學校網頁及校門口公告外，免試入學承辦學校國立臺南海事也將以手機簡訊傳送錄取結果通知至每一位學生。另外，學生亦可上網查詢並列印錄取通知單。

獲錄取學生應於7月12日上午依各校簡章或各校指定時間及方式辦理報到，逾期視同放棄，如遇颱風致影響報到作業將另行通知報到時間。

教育局說明，分發作業完成後，經統計尚有3908名缺額，各招生科實際缺額將於7月15日依已報到學生聲明放棄錄取資格作業完成後覈實統計。教育局表示，有缺額學校可依據「高級中等學校辦理免試續招審查原則」辦理續招，相關資訊將於108年7月29日（星期一）前統一公布於教育部免試入學續招資訊網供查詢。

(中時 )