在現今的民主世代，參選總統不再是政治人物的責任，因此，越來越多非典型政治人物參選，由藝人轉戰政壇的也不在少數，近日就連許效舜都爆出要參選基隆市長，不過，最讓人好奇的是，邰哥竟丟下震撼彈，表示要退出2020總統大選！？

邰哥拋出震撼彈，宣布退出2020總統大選。(圖/截取自yotube)

為了2020總統大選，各黨候選人競爭激烈，民進黨初選確定由現任總統蔡英文上陣，而國民黨黨內則有5位候選人角逐，分別是韓國瑜、郭台銘、朱立倫、周錫瑋及張亞中，未料，這股熱潮竟也蔓延到演藝圈，擁有詼諧主持能力的許效舜，日前錄影透露，如果可以為基隆做點事會很樂意，讓人期待是否能為政壇增加一些新氣象。

最讓人摸不透的，是在網路平台主持「木曜4超玩一日系列」再次爆紅的邰智源，搶搭2020總統大選熱潮，拋出自己要退出2020總統大選的意圖。影片中提到，因為募集不到一千兩百萬的保證金，只好退選，因此決定向媒體代理商求救。

凱絡媒體台灣執行長劉光萱親自向邰哥說明全新品牌智能幕僚。(圖/截取自yotube)

原來是媒體代理商「凱絡」為了慶祝媒體週報發行1000期，找來最有梗的邰哥一起引爆話題，成功創下快速於三日內創造百萬瀏覽佳績。凱絡媒體台灣執行長劉光萱表示，週報發行1000期之後，會陸續帶給大家不同驚喜，其中包含了「全新品牌智能幕僚」，擅長數據內容覺察、解決問題、分析觀點，更能即時與你聊天，甚至將發行過的週報建立成數位智庫維基百科，想找什麼應有盡有，成為新一代的神隊友！

「凱絡媒體週報」第1000期的出刊。

凱絡媒體(Carat Media)是電通安吉斯集團(Dentsu Aegis Network)台灣旗下擅長提供客戶多元及數位媒體解決方案的市場領導品牌，這次為了歡慶「凱絡媒體週報」第1000期的出刊，內部籌畫小組不僅開設凱絡媒體CARAT專屬YouTube頻道 (https://reurl.cc/E0E5A)，廣邀外部客戶、媒體夥伴，與電通安吉斯集團主管與總編輯們，一同來慶賀持續與時俱進的凱絡週報1000期；更邀請重量級網紅拍攝KUSO的主題影片(https://reurl.cc/8adkb )，於出刊前一日播出，播出後果然創造話題！並快速於三日內創造百萬瀏覽，也同時表達出眾多讀者對凱絡媒體週報的支持與期待。

市場上常有人用「行銷人的媒體Bible」來形容凱絡媒體週報對產業的重要性，無論是媒體年度報告、廣告量的觀察報告，到回顧年度媒體要事，都是行銷人討論未來品牌發展與商業投資上的決策參考。

凱絡媒體台灣執行長劉光萱(Joanne Liu)表示：「面對如此高度的肯定，對凱絡媒體而言，都是驅動我們未來必須要不斷為產業帶來前瞻性觀點的責任感與決心。凱絡媒體週報一向以觀點著稱，我們將帶著過去1000期的使命和堅持，第1001期開始，我們會更加著重在『i 觀點』，以Intelligent, Insight, Integrated為自我要求，為讀者提供深具洞察與探詢Business解決方案等具有商業價值的資訊。因為凱絡知道，在數位轉型的時代，每個企業都需要Intelligence數據、Insight是數據背後的解讀以及Integrated數據與內容整合而成的策略，才能讓客戶的生意與品牌發展得更好。」

(中時電子報)