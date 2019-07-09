明年初總統、立委大選在即，花蓮地檢署9日為「查察賄選及暴力執行小組」成立揭牌，去年五合一選舉檢方一口氣查獲「搓圓仔」勸退對手、洋酒收買頭目及幽靈人口灌票等20起賄選案，並發出逾百萬元檢舉獎金，今年持續祭出高額獎金，防制各種選舉花招。

花蓮檢、警、調查單位今日上午10時共同為選舉查察聯繫中心成立揭牌，檢察長洪信旭表示，距離明年1月正副總統及立委投票日雖然尚有半年，不過國內各政黨早已陸續啟動黨內初選機制，若有涉賄選、暴力及假訊息影響選舉，同樣受選罷法規範。

去年花蓮地檢署查賄績效卓著，縣內13鄉鎮逾半查到賄選，選後並對15名鄉長至村里長提出當選無效之訴，包括壽豐鄉長曾淑懿涉嫌「搓圓仔湯」試圖以金錢勸退對手、富里鄉長陳榮聰設宴送威士忌給部落頭目，豐濱鄉長邱福順則涉嫌遷徙幽靈人口灌票。

花蓮地方法院迄今已宣判12件，其中7件、18人有罪，有2人被重判4年；洪信旭指出，這次檢調選舉查察重點工作，除了全力偵辦以往金錢、暴力等賄選行為外，也將防制網路、手機假訊息介入選舉情資，避免假訊息流竄影響選舉公平性。

花檢署隨著反賄宣導深入部落，配合檢舉賄選高額獎金，成功達到嚇阻效果，讓不少候選人卻步，統計今年已發出9件共160多萬元檢舉獎金，其中有90多萬元為去年選舉案件，經檢察官偵結起訴，依偵辦程序正陸續發放獎金。

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(中時 )