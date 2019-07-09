彰化家扶中心今天起在明道大學舉辦一連三天的暑期兒童夏令營，百名家扶兒宣示 拒毒反霸凌。（謝瓊雲攝）

彰化家扶中心攜手明道大學，9日至11日一連三天辦理「向愛出發‧挑戰自我」暑期兒童夏令營，100名家扶兒打扮成忍者，手持竹劍、飛鏢等，宣示拒絕霸凌與毒品，彰化地檢署主任檢察官王銘仁與犯罪被害人保護協會彰化分會主委謝武章也在營隊第一天到場宣導反毒反賄選等觀念。

營隊始業式上演採行動劇，描述家扶小小忍者透過一次次修練，勇敢反霸凌、向毒品說不，並對於網路的誘惑勇敢拒絕，並由家扶委員來賓所扮演的大忍者們帶領及解救，期許家扶小兵學習勇敢拒絕與自我保護能力，「百毒不侵，毒品不在！」「正義無懼，霸凌不在！」「網路適量，沉迷不在！」烙印在每個參與營隊的家扶兒心中，都是充滿愛的能量的小忍者，並將這樣理念帶給其生長的家庭及班級。

三天二夜的營隊活動，安排讓每個小小忍者透過定向活動、獨木舟、攀樹等不同活動，來學習團隊與合作精神，提升問題解決與生活自理能力。期盼落實犯罪從小預防，防毒從社區開始，反霸凌從自我做起的理念。

(中時 )