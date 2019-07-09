去年發生普悠瑪事故，司機員當時將ATP自動防護系統關閉，導致超速出軌。台鐵局表示，將於列車加裝「ATP隔離限速系統」，即使ATP遭關閉，也可強制限速在60公里以下，首輛列車已安裝完畢，預計今年底普悠瑪、太魯閣列車加裝完成，其餘列車則會在2023年前完工，總經費約2.7億元。另外，台鐵預計將於8月取消普悠瑪與太魯閣白天時段的雙人乘務。

台鐵局機務處長宋鴻康表示，自去年普悠瑪悲劇發生後，台鐵已逐步改善各項安全配套措施，包括在6月中旬於花蓮舉辦專業訓練、更新列車設備如隨身碟與插座、加強司機員訓練課程與頻率，7月起調度所也增加4名檢查人員，以協助行控人員，可在線上解決問題，目前故障狀況已逐步減少。

為加強行車安全，交通部於去年10月底針對普悠瑪與太魯閣列車，實施「雙駕駛」營運模式，考量到配套措施逐步完善，台鐵局預計將於8月起取消白天時段的雙人乘務，7月底將上報交通部核定。

宋鴻康表示，台鐵日前與中科院合作，研發「ATP隔離限速系統」，只要列車加裝該系統，當ATP被關閉時，也能限制時速在60公里以下，一旦超速系統就會強制煞車，等於多一道防線。

宋鴻康指出，目前已有一輛列車安裝完畢，預計今年底全面加裝普悠瑪與太魯閣號列車，其他列車則預計在2023年前完成。他表示，每組系統要價約32萬元，今年底將安裝52套，需花費1664萬元，其餘電聯車等約還有800餘套，約需花費2.56億元，總經費約是2億7264萬元。經費來源則是台鐵六年安全計畫中編列。

(中時 )