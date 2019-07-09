基隆市海洋廣場，日前有重機違規停放，警方將循線開罰。（民眾提供）

基隆市海洋廣場，日前有重機違規停放，被民眾拍下後PO網檢舉，基隆市警察局交通警察隊表示，將依違反道路交通管理處罰條例，循線追車舉發。

警方表示，海洋廣場位於忠一路與基隆港之間，採複合式木板平台的設計興建於基隆港的水面上，自2009年啟用至今已成為市區重要觀光景點，也是基隆市民閒暇之餘親海、觀景的場所，但近日有民眾於在地臉書社團，上傳數張機車停放於海洋廣場上方賞景的照片，引起廣泛討論。

交通警察隊指出，海洋廣場因其採用木板平台，市府為延長平台使用年限及提供市民安心休憩，依據「基隆市海洋廣場使用管理辦法」，廣場內禁止騎乘或停放任何車輛（含手推車）、輪類活動，但嬰兒車、輪椅及救災器材類不在此限，違者可依道路交通管理處罰條例舉發。

警方說，經過這幾年的宣導，仍偶有民眾貪圖方便，直接將機車騎上去賞景，在臉書社團引起討論，目前違規的機車經民眾檢舉並提供照片後，已舉發在案；另外木板平台6月份才由市府重新漆上護木漆美化，警方也將加強巡守，呼籲市民一定要遵守規定，共同維護基隆市重要的景觀設施。

(中時 )