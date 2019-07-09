你收到登革熱簡訊了嗎？今天中午全國民眾手機突然大響，拿起來一看竟是「台南市開山里本土登革熱」的疫情警訊，網友立刻打趣說全國都是開山里！而台大法律系教授李茂生也表示，國家顧慮到全國人民都可能到開山里旅遊或訪友，如此貼心的政府，還能抱怨什麼？

今天中午11時58分，全國民眾幾乎都突然收到一則警報簡訊，內容是「疫情警示，您所在的區域（開山里）有本土登革熱疫情，請做好防蚊措施，主動清除室內外積水容器定期巡查，有發燒、頭痛、關節痛、紅疹等，請儘速就醫接受NS1快篩。臺南市政府、疾管署關心您。」

疾管署副署長莊人祥表示，這則警訊本來是設定向疫區範圍3公里發送，卻因系統升級、發訊人員未作確認，誤發擴大範圍至300公里，以致全台大部分民眾都收到警訊。

對此，台大法律系教授李茂生在臉書發文表示：「國家真的好照顧國民，顧慮到全國人民任何人都有可能到台南開山里旅遊或訪友，所以貼心地傳全國性警報給國人，要大家一定小心。如此這般的政府，你還能夠抱怨什麼？」。

(中時電子報)