台灣運彩單場暨場中投注場次預告(7月9日~7月16日)

1.「美國職棒」：提供8場單場或場中投注。

7/13(六)及7/14(日) 美西內戰系列賽由天使於主場迎戰水手，目前天使45勝46敗、排名分區第4，而水手39勝55敗則是墊底，雙方近10場對決勝敗各半，但天使近期傷兵不斷，強棒拉史泰拉右腳脛骨骨折、古德溫則遭觸身球砸傷右手腕，雙雙進入傷兵名單，天使想保衛主場勝利恐怕得費一番功夫。美聯東區則在7/14(日)及7/15(一)由紐約洋基對戰多倫多藍鳥，原先狀況極佳的洋基，昨日對上光芒熄火，苦吞二連敗，目前雖穩坐美聯東區王座，本週能否延續連續場次開轟紀錄，值得喜愛棒球的你持續關注!

2.「日本職棒」：提供5場單場或場中投注。

週間連兩天送上太平洋聯盟賽事，由排名第1的軟體銀行鷹迎戰排名第3的西武獅，兩隊交手難分軒輊近10場對決5勝5敗，軟銀鷹洋聯第一寶座是否能持續，台灣運彩提供7/9(二)、7/10(三)2場單場，日職球迷千萬別錯過!7月12(五)、13日(六)日本職棒明星賽，台灣運彩提供單場投注，邀請球迷朋友共襄盛舉!

3.「溫布頓網球公開賽」：16強賽起，台灣運彩提供場場單場，精選場次開放場中投注。

瑞士網球名將費德勒與紅土之王納達爾，雙雙挺進16強，費爸與西班牙蠻牛若順利晉級，可望在四強再度交手，經典對決不容錯過!台灣運彩從16強起，場場提供單場投注，王者之戰值得一看!

4.「足球」：提供16場單場或場中投注。

非洲國家盃暑假壓軸，8強決戰將於7/11(四)展開。今年的非洲國家盃即將進入8強階段，目前已有2組對戰名單出爐，7/11(四)凌晨00:00，先由塞內加爾迎戰黑馬貝南，凌晨3點則是強強對碰， 3屆冠軍奈及利亞淘汰了5屆冠軍喀麥隆，8強將對壘強勢淘汰地主埃及的1996年冠軍南非。提前晉級8強的還有1990年冠軍阿爾及利亞，以及首度打進決賽圈的神奇球隊馬達加斯加，阿爾及利亞的對手是馬利與象牙海岸之戰的勝方，馬達加斯加則會遭遇迦納對突尼西亞的勝隊。這4場8強對戰都開放單場投注，00:00的比賽更會加開場中，彩迷千萬別錯過。另外，瑞典超級聯賽、捷克甲級聯賽與俄羅斯超級聯賽都將在本週末揭開新賽季序幕，首輪都有加開單場及場中投注。

5.「排球」：提供3場單場或場中投注。

本週來到2019年國家男排聯賽決賽輪，6強出爐爭奪4強誰能出線，7/11(四)，05:30由波蘭男排對巴西男排，目前波蘭男排國際排球總會世界排名 ( FIVB World Ranking )第4，對上排名第1的巴西，來勢洶洶的金絲雀軍團能否在2019年登上冠軍寶座，精彩賽事絕對鎖定!7/12(五)，09:00則是去年國家聯賽冠軍賽戲碼重演，由俄羅斯對上法國，法國能否報去年被俄羅斯橫掃的一箭之仇，邀請您一同觀看!

(中時電子報)