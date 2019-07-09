2019跨越黑潮計畫最終挑戰。（楊漢聲翻攝）

順利抵達與那國島。（楊漢聲翻攝）

國立台灣史前文化博物館、國家海洋研究院與日本國立科學博物館「跨越黑潮復現3萬年前的航海實驗計畫」圓木舟航行最終挑戰，歷經多次多次實驗，7日從台東縣長濱鄉烏石鼻港出發，舟上5名划手成功挑戰黑潮，9日抵達與那國島，完成模擬舊石器時代人類挑戰。

台東史前館說，最終實驗計畫使用的圓木舟為2017-2019年間以日本能登所產雪松，依模擬舊石器工具實驗製成。由日本考古學家山田昌久監製、工藝家雨宮國廣製作，獨木舟船身長7.6公尺、寬0.7公尺、高0.6公尺，可乘坐5人，舟身重量約350公斤。

為記錄實驗航海探索計劃，更特別在圓木舟前後配備攝影機，船尾的360度攝影機，將全程紀錄海上划行過程。此外，並有隨船攝影、空拍機進行記錄，以作為日後科學研究及教育活動，期望能帶給學習者沉浸式的體驗。

台東史前館表示，這次的圓木舟航行，於9日11點抵達與那國島，划行46小時，全程為225.62公里，預計下午四點進行雙邊及時視訊。

(中時 )