齊浠兒（左起）、 徐潔兒、 吉麗 、高曉菲 、李初念日前一起完成越野接力賽。

「跑步女神」徐潔兒去年在北京成立「儷量女子跑團」，日前她率領4位團員高曉菲、吉麗、齊浠兒、李初念在北京張家口參加185公里越野人車接力賽，5個人共花22小時完賽。她8日和團員們在北京慶功，「我們是唯一全藝人的女子跑團，我們在關門前3小時完賽，比我們預估關門前完賽理想很多，最難的是休息不好，22小時過程只能在車子做短暫休息，整個比賽連著26小時是身心極度考驗；但大家完賽後都很開心，已經想著下個賽事了」。

這次共358隊參加，她們從決定參賽到比賽約1個月，內心壓力大，利用工作之餘集訓，擔任隊長的徐潔兒，從一開始組隊、組織大家訓練、準備物資等十分操心。當天低溫雨夜，她是第1棒起跑，歷經草原天路的狂風呼嘯與爬升，當天風大，舉步維艱，「我的肺之前有點不舒服，加上吸太多冷空氣，雖然有點影響表現，但靠著意志內撐完，每個人平均跑了40公里，我們完成自己的那一棒都狂哭，過程太虐了，淚水是為自己竭盡全力的努力、對團隊的向心力與責任感流下的感動眼淚」。

徐潔兒因跑步經歷，生活多了正能量，也把這樣的精神傳遞給大家，現在跑團有11個都是女藝人，每個人都熱愛生活、熱愛運動。她說，這次挑戰跨出一大步，更讓所有參賽者刮目相看，沿路上還有人幫她們加油打氣：「原來這些女明星是來真的。」讓她聽了很感動，更凸顯女力精神。她分享說，「克服自己的恐懼、勇敢邁出第一步就會發現更廣闊世界，這次5人接力賽讓跑團更凝聚力量，跑步是一件很孤獨的事，但這次5人同心協力，團隊精神特別難得，人生道路也是這樣，有時自己一個人，但有了隊友之後，會覺得更有榮譽心、榮譽感」。

(中時 )