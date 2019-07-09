金門檢方將與台灣檢調單位採取區域聯防作業，強力查察決戰境外與招待旅遊帶來的島外賄選，首要目標鎖定鄉親旅外人口集中的新北市與桃園市。（李金生攝）

洪家原檢察長強調，去年底選舉有多名候選人和選民賄選，遭起訴、判刑和持續偵辦中，證明不法沒有僥倖空間，希望民眾踴躍加入打擊犯罪。（李金生攝）

金門地檢署檢舉賄選的QR Code。（金門地檢署提供）

第15任總統、副總統及第10屆立法委員選舉將於明年1月11日投票，金門地檢署今（9）日上午10時與全國各地方檢察署同步成立「查察賄選及暴力執行小組」。檢察長洪家原強調，未來將與台灣檢調單位採取區域聯防作業，強力查察決戰境外與招待旅遊帶來的島外賄選，首要目標鎖定鄉親旅外人口集中的新北市與桃園市。

今天上午的揭牌儀式由福建金門高檢署檢察長林邦樑、金門地檢署檢察長洪家原、福建省調查處長余福明、金門縣警局長張國雄及縣府政風處長陳治平等人共同主持，宣示檢、警、調與政風機關聯合查察工作全面啟動。

洪家原檢察長表示，查察工作重點放在賄選、暴力威脅、選舉賭盤、虛設戶籍外、還包括不實文宣及假訊息、地下通匯等介入選舉，一定會做到「有聞必查」、「有據必辦」，並堅守查賄「無底線」、「無上限」、「無時限」的原則與決心，一查到底。

金門地檢署也將深入鄉里家戶、校園、機關團體宣導反賄選，營造全民反賄氛圍，同時基於金防部官兵約6成是縣籍子弟，去年底五合一選舉也有軍人涉賄情事，該署也將與金防部協調下部隊宣導反賄，必要時前進大、二膽和烏坵等偏遠離島。

該署考量金門選民結構特殊，有不少設籍鄉親旅居雙北、桃園一帶，決戰境外也是歷次大、小選舉特色，今年也將派員跨海宣導和查察外，並與台灣各地檢察署採取區域聯防作業，嚴防台灣和本地候選人以招待旅遊如「金廈3日遊」、「廈漳泉2日遊」方式進行島外賄選，破壞選舉的公正和公平性。

洪家原強調，去年底選舉有多名候選人和選民賄選，遭起訴、判刑和持續偵辦中，證明不法沒有僥倖空間，希望民眾踴躍加入打擊犯罪。檢舉賄選電話：0800024099、082-325090轉110

檢舉信箱：金門郵政第30號信箱。或透過金門地檢QR Code提出檢舉。

(中時 )