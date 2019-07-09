謝政達以跑者身份參與半程馬拉松，藉此機會與主辦單位交換意見並洽談未來合作。（譚宇哲翻攝）

謝政達與昆士蘭州政府創新暨旅遊部長Ms. Hon Kate Jones在馬拉松接待處會面。（譚宇哲翻攝）

黃金海岸馬拉松執行長Cameron Hart與謝政達交換意見。（譚宇哲翻攝）

新北市長謝政達7日以跑者身分前往澳洲昆士蘭參加「黃金海岸馬拉松」半程馬拉松賽事，藉此機會與主辦單位交換意見並洽談未來合作，為新北市2020年邁向金標籤的萬金石馬拉松做準備，謝政達表示，昆士蘭馬拉松或衝浪運動的推廣起步都比新北市早，有很多經驗值得學習，很開心藉由運動串起國際城市交流。

澳洲昆士蘭「黃金海岸馬拉松」為國際田徑總會（IAAF）金標籤認證賽事，以平坦賽道及風景秀麗海岸線聞名，被譽為跑者的度假天堂，每年吸引近3萬名跑者參賽，今年賽事主辦單位特別邀請台灣知名跑者來參賽，包括最速律師邱靖貽、世大運選手陳宇璿、張芷瑄等人。

賽後謝政達與昆士蘭州政府創新暨旅遊部長Ms. Hon Kate Jones在馬拉松接待處會面，Kate Jones對於謝政達考查黃金海岸馬拉松並參與賽事表示驚訝與敬佩，期盼兩市有更多體育及觀光交流；黃金海岸馬拉松執行長Cameron Hart亦前來致意，也對於未來合作方式交換意見。

(中時 )