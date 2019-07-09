譚雅婷世錦賽射出好成績 世界排名第1 15:312019/07/09 中時 陳育賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新竹市女將譚雅婷台北時間8日不僅以6比0射倒中國選手安琦軒，世界排名更躍居第1名登上箭后寶座。（陳育賢翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新竹市女將譚雅婷台北時間8日不僅以6比0射倒中國選手安琦軒，世界排名更躍居第1名登上箭后寶座。（陳育賢翻攝） 2019年射箭世界錦標賽第4戰柏林站近日登場，新竹市女將譚雅婷台北時間8日不僅以6比0射倒中國選手安琦軒，世界排名更躍居第1名登上箭后寶座，並創造連續5年進入年終總決賽的紀錄。 (中時 ) #世錦賽 #譚雅婷 也許您會感興趣 推薦閱讀 牛津：下半年經濟成長 東北亞優於中國 04:092019/07/05 全球財經 蕭乾祥專欄－審慎看待習川會後的金融市場發展 04:092019/07/06 財經要聞 拉貨動能強 神盾Q3業績喊衝 04:092019/07/06 證券．權證 金融提前准入 陸為貿談鋪路 04:092019/07/07 焦點新聞 陸外貿穩 不甩美禁令續購伊朗油 04:092019/07/07 焦點新聞 貿戰、反送中延燒 美搶陸通緝犯 04:092019/07/07 焦點新聞 兩岸中信集團 小白球搭交流橋梁 04:092019/07/07 焦點新聞 百位菁英呼籲 川普聽得進嗎 04:092019/07/07 時論廣場 瑞磁攜手國藥集團 搶攻中國大陸疾病防治系統市場 16:032019/07/08 財經 中國信託全台5800台ATM幫忙行銷台中購物節 20:272019/07/08 生活 體育熱門新聞 溫網》天王不老！男網3巨頭大戰將至 - 體育 NBA》湖人再簽防守悍將 奪冠球隊出爐 - 體育 溫網》本屆最大冷門 世界球后出局了！ - 體育 NBA》杜蘭特只會抱團？一個數據平反 - 體育 NBA》又是他導致湖人錯過了里歐納德 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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