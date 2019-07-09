新竹市女將譚雅婷台北時間8日不僅以6比0射倒中國選手安琦軒，世界排名更躍居第1名登上箭后寶座。（陳育賢翻攝）

2019年射箭世界錦標賽第4戰柏林站近日登場，新竹市女將譚雅婷台北時間8日不僅以6比0射倒中國選手安琦軒，世界排名更躍居第1名登上箭后寶座，並創造連續5年進入年終總決賽的紀錄。

(中時 )