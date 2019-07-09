男星汪建民3年前為照顧罹患失智症的母親，因而淡出演藝圈，近年較少出現在螢光幕前，沒想到如今竟驚爆因財務問題吃上官司，有粉絲不忍見汪建民經濟陷入困難，因而出手相助，幫忙替他向另一名阿嬤粉絲借款，然汪建民過了一年未能清償債務，對方擔心老本拿不回來，遂控告他詐欺，傳金額高達6百萬元。

據《ET新聞雲》報導，汪建民遭告詐欺，起因為蔡姓女粉絲得知他經濟狀況不佳，遂跟另一名手頭寬裕的70多歲阿嬤粉絲商議相助，最後由蔡姓粉絲簽下借據，自2017年4月至去年3月期間，陸續跟阿嬤粉絲借款給汪建民。

據悉，阿嬤粉絲一開始就知道款項是借給汪建民使用，因此沒算利息，純粹幫忙其度過難關，然之後汪建民因故拖延還款，讓對方擔心拿不回借款，因此提告，而檢察官受理案件後，先安排汪建民、蔡女及阿嬤粉絲三方調解，阿嬤粉絲願意撤告，汪建民與蔡女因此獲不起訴。

對於欠債挨告一事，據《噓！新聞》報導，汪建民否認欠下如此多錢「那是跟朋友調的」，表示此事經協調後已沒事，至於財務狀況，他則苦笑認經濟狀況「確實不是很好」，表示過去沒好好規劃收入，賺得多時沒理財也沒投資，才會變成現在的狀況，而汪建民淡出演藝圈後，雖減少接通告，但轉往臉書開直播賣團購，增加收入來源。

(中時電子報)