吳宗憲今出席五星級度假村活動，表示8、9月準備到大陸定居發展，因為要把旗下公司產品推廣到大陸，大陸的工廠預計2020年要擴編到1萬5000個員工，他手上3個節目也慢慢減量，「我2年前有跟三立講好，等Kid當兵回來，到時候把《綜藝玩很大》交給他和小鬼」。他可能只留下中天《小明星大跟班》，因為這節目是他和女兒吳姍儒一起主持的。提到兒子鹿希派，他說兒子年底將從美國柏克萊音樂學院畢業，他成立的唱片公司會交給另一個女兒和鹿希派管理。

對於網紅陳之漢（館長）先前砲轟他賺人民幣，吳宗憲今天說，台灣需要更多的包容，自己在金門當兵、在台北繳稅、小時在高雄長大，不聰明的藝人才會去說自己支持誰，館長不應該把觀眾賦予自己的影響力，倒過來影響別人，如果弄對方向還好，萬一弄不對方向呢，「館長以前支持韓國瑜，突然對韓國瑜恨之入骨，「如果我是你的粉絲，你（館長）說這樣就這樣，我們又不是白痴」。

吳宗憲再次強調台灣馬上就要總統大選，可不可以多愛彼此，「所以我也跟館長講，不要變成男版陳沂，你看黃安的下場有多慘，裡外不是人，兩岸之間要的是和諧」。他感慨說，人跟人之間不懂得互相相愛卻挑撥離間，還稱之個人嗎，「我在藝能界40年來，講不出我是哪個政黨才屌」，他妙喻如果他自己是醫生，看到車禍發生衝過去救人，一聽對方是四川口音，「你會管他是民進黨還是國民黨嗎，啥事都不用再說，我們都是地球人」。

(中時 )