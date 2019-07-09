長榮航空的罷工好不容易才簽完協約落幕，現在又爆出公會理事郭芷嫣在群組放話要霸凌跳船的、加料機長的飛機餐。對此朱學恒在談話節目指出，郭芷嫣是工運的虔誠信徒，也是絕對的主戰派，「她就是爬上3公尺高台抗爭，願用肉身抗爭、換取支持；並在罷工快結束前，放話說再給我10天，要剃光頭，展現決心的人」。

朱學恒在《這！不是新聞》節目上指出，第一期的工會會刊上，刊登了郭芷嫣明明不再名單上，卻扛著椅子、堅決參加協商的背影，「如果罷工是一場抗爭，她絕對是毛尖人物，站在衝突的第一線」。之後郭還在臉書截圖PO文，「以下開放拿會刊來給我簽名，條件是拿連署書來換」。

最後，朱學恒忍不住爆料綽號「南崁小辣椒」郭芷嫣的過去，「她之前受訪表示，這個罷工是因為她站出來，哭訴老外強迫空服員擦屁股、心靈受創，才構成的一些力量」。但朱說道，當時真正幫老外擦屁股的是事務長，南崁小辣椒只是副事務長，「所以講精確一點，叫做事務長很犧牲、很努力，真的被逼著擦屁股之後，讓副事務長感覺內心受創，於是她自己覺得，是她開始了這一場工運。」

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(中時電子報)