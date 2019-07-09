新北市副市長謝政達今天參加澳洲布里斯本舉辦的亞太城市峰會暨市長論壇，受邀主講「循環經濟與永續城市」議題，謝政達向與會來自全球85位市長與副市長及300多位各城市代表分享新北市政府「惜食分享網」及「屋頂農園」兩項創新政策，讓新北市對永續糧食及能源議題的努力，被世界看見。

謝政達演講時指出，食物是市民日常生活中不可或缺的元素，新北市透過「惜食分享網」及「屋頂農園」兩項創新政策，鼓勵市民實際參與計畫執行，培養民眾對於糧食及能源議題的意識，進而落實在日常生活中各個面向，市府則扮演推動並設計便於政策執行的角色，例如模組化的屋頂農場元件，使民眾易於參與，以行動帶來改變。

演講結束後，峰會主持人Mr. Chris McCluskey提問，新北市作為全台最大城市，眾多人口對於政策推展有何幫助？謝政達解釋，400萬人口是龐大的市場力量，因此他強調改變市民的消費意識是最重要的，因為消費習慣的改變，可以帶動相關產業鏈的發展，以有機農業為例，新北市推動校園營養午餐採用有機蔬菜，全市學校、幼兒園及公托共653間，就創造了全台灣產業鏈10倍以上的需求，徹底翻轉有機蔬菜產業生態。

新北市祕書處表示，謝政達此次澳洲行在7日已赴昆士蘭黃金海岸，洽談與萬金石馬拉松合作及觀摩當地衝浪基地和救生員中心，為年底即將落成的中角沙珠灣衝浪基地準備，新北市代表團預計於10日參訪昆士蘭州創新創業中心觀摩並經驗交流，並前往昆士蘭大學向學者介紹新北市推動SDGs的具體作為。

(中時 )