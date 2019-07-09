台籍旅客攜K他命闖關沖繩被捕 稱不知違法 15:032019/07/09 中時 黃菁菁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 《沖繩時報》報導，沖繩縣豐見城警署指出，1名從桃園國際機場出發搭機飛往那覇機場的台灣旅客，6月19日在入關時被查獲走私7.348克的K他命，涉嫌違反麻藥取締法並遭逮捕。 這名自稱是公司職員的43歲嫌犯是在6月19日上午9時10分左右，搭乘飛往那覇機場的航班走私了K他命。沖繩地區海關的職員在入關檢查時，發現他的背包中藏了毒品於是通報警方。 沖繩警方與海關經聯手搜查後，以違反關税法嫌疑向地檢署提出告發。這名台籍嫌犯表示，「不知道K他命在日本是違法的」「那是自己要使用的」。 (中時 ) #沖繩 #k他命 #機場 #走私 #警方 也許您會感興趣 推薦閱讀 英扣伊朗走私油輪 美叫好 德黑蘭怒了 11:432019/07/05 軍事 中市警方大執法民酒駕拒測13件 17:582019/07/05 社會 南化台20線重大車禍 前議員陳文賢命危 21:482019/07/05 社會 石碇靈糧堂禱告園火警奪2命 北檢相驗 13:282019/07/06 社會 金獎編劇執導《賭命大富翁》 揭露器官交易驚悚內幕 17:022019/07/06 娛樂 警車貼防疫海報 台南市警方：防疫如作戰 19:412019/07/06 社會 健保卡加密 可能害自己一命 04:092019/07/07 生活新聞 北市天主堂濺血 男墜5樓命危 15:522019/07/07 社會 仁愛警方青春專案寓教於樂 原鄉學子尬籃球 19:492019/07/07 生活 跨越黑潮 台日獨木舟划向沖繩 04:102019/07/08 地方新聞 國際熱門新聞 飛機上險死 「世上最帥醫生」救他一命 - 國際 才剛生寶貝兒 梅根急添新成員 - 國際 座位洩跡！金正恩親妹地位大晉級 - 國際 驚人！加州震出地表大裂縫 外太空都看得見 - 國際 火到爆！川普拒與英使達洛克打交道 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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