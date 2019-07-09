《沖繩時報》報導，沖繩縣豐見城警署指出，1名從桃園國際機場出發搭機飛往那覇機場的台灣旅客，6月19日在入關時被查獲走私7.348克的K他命，涉嫌違反麻藥取締法並遭逮捕。

這名自稱是公司職員的43歲嫌犯是在6月19日上午9時10分左右，搭乘飛往那覇機場的航班走私了K他命。沖繩地區海關的職員在入關檢查時，發現他的背包中藏了毒品於是通報警方。

沖繩警方與海關經聯手搜查後，以違反關税法嫌疑向地檢署提出告發。這名台籍嫌犯表示，「不知道K他命在日本是違法的」「那是自己要使用的」。

(中時 )