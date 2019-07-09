有民眾日前到基隆夜市吃海鮮，光文蛤每顆就要200多元，令人傻眼，市府已要求立即改善。（張穎齊攝）

有民眾日前到基隆愛四路夜市吃海鮮，怎料點了4盤菜竟要價2250元，且蛤蜊還有沙，攤商對此強調海鮮是高檔貨、都有標時價，但已承諾改進並退錢。對此，基隆市長林右昌表示，已立即要求攤商改進；消保官黃美瓏則說，不得僅以「時價」標示，高價位的海鮮必須明確提供價格及計價方式。

「消費者的小事，就是我們基隆的大事」，林右昌強調，市府非常重視消費者的權益以及市場的秩序，除了歡迎大家到基隆來，也希望大家在基隆都能夠安心消費，市府會做好嚴格把關的工作。

黃美瓏表示，經查當天消費者點用的蝦子，業者於攤位明確標示每份價格590元及份量約8至9隻蝦；但當天所售的文蛤，約拳頭大小，經了解市售生的每顆約在120元上下，業者卻僅記載文蛤價格為「時價」，以秤重計算，當天4顆重約不足1.5斤，每斤600元，共820元。

黃美瓏說，由於消費者結帳才知道文蛤每顆約200多元，業者未於消費前告知，未提供充分與正確的消費資訊，對此業者已自認疏失，願意退回消費者當天文蛤的費用。

黃美瓏指出，依據基隆市攤商管理自治條例及消費者保護自治條例規定，限期業者改善，應為明確標示或於消費前告知商品價格，也請參加夜市代表轉知夜市販售海鮮攤商，不得僅以時價標示價格，市府另建議業者視消費場所調整所售海鮮商品，對高價位的海鮮，必須明確提供價格及計價方式等消費資訊。

(中時 )