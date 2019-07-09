上周鐵路警察李承翰處理火車上持刀歹徒，不幸因公殉職，警政署長陳家欽為策進員警訓練方式、裝備、警械使用、勤務制度，於9日下午召開擴大主管會報視訊會議，在會前默哀1分鐘悼念殉職員警，並與各警察局局長、幹部約1400餘人及370位基層員警交流意見。對於與會者的各項建議，警政署表示將做為建立警察執法威信及改善員警執勤安全的依據。

陳家欽致詞表示，以無比沉重而嚴肅的心情召開這場會議，「因為我們失去了一位英勇壯烈、為民犧牲的弟兄，李承翰同仁。」他說，現在的警察制度、勤務方式、應勤裝備並非一無是處，仍是有健全的一面，但各種工作面向，都潛在不可預期的風險，無論是巡邏、臨檢、備勤處理突發狀況，乃至偵辦刑案、逮捕人犯等，都存在許多危險的因素。

他強調，第一線同仁期待擁有執法的安全與尊嚴，警眷也期盼他們出勤的爸爸、媽媽、先生、太太能夠平安歸來。身為幹部，應該看到、感受到，同仁的心聲與期待。

他說，總統與行政院都一致關心警察的執勤安全，並全力支持所需求的人力與裝備。警政署要痛定思痛，掌握改變、改革的契機，針對裝備、訓練不足，需強化之處；或是法律面需保障員警尊嚴與安全，都須深切檢討。

此為，針對鐵路警察缺額問題，警政署已調派保一、四、五總隊120名警力先行支援，在109年10月前補足該局260名缺額，也請鐵警局再審慎評估人力是否充分，給予增補強化；另已緊急採購配發該局1227支辣椒噴霧器，並將積極研訂電擊器使用規範及完成訓練，等到8月底獲民間捐贈250具電擊器後配發使用，以維護乘客安全。

陳家欽也指出，為讓員警能安全有尊嚴執法，在執勤安全方面，裝備與教育訓練必須結合，針對各種不同勤務，可能有不同狀況，哪些狀況具有威脅執勤安全，處置上需配備什麼樣的裝備，才有能力保護同仁安全，並且將各種狀況和裝備的使用，利用現代化、科技化的VR、AR及無劇本的訓練，提高員警應變與作戰能力，這是刻不容緩，也是努力的方向。另在執法尊嚴方面，建議要迅速修訂相關法令，嚴懲制裁暴力，讓員警勇於執法。

陳家欽保證，絕對不會有「今日公祭、明日忘記」的情況發生。他說，「每一位警察同仁都是我們的兄弟。」將持續不斷精進，提升「執勤安全」及「執法尊嚴」，維護治安的力量方可永續與確保，也呼籲民眾全力配合與支持警察，做警察堅實的後盾。

(中時 )