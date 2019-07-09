針對今(9)日台南市中西區開山里發布訊息提醒當地民眾注意登革熱疫情，因細胞廣播系統出問題，導致全國民眾均收到該訊息而造成不便，疾管署對此致歉，有關系統刻正進行除錯中，除錯未完成前，不再發送細胞廣播警訊。

這道烏龍簡訊的發生，疾管署副署長莊人祥解釋，昨天疾管署詢問得知台南市願意發出簡訊，所以針對開山里進行設定，一開始設定為區域，但系統程式有小錯誤將公尺變為公里， 結果變成全國發送。

一般傳染病發布細胞廣播原則是當地發生登革熱本土群聚疫情、或是風災後有發生相關傳染病的風險，有必要提醒民眾採取防治措施，這要經過疾管署與地方政府討論後，決定發送地區範圍及時間後再行發送。

過去疾管署曾經發過4次類似簡訊，提醒民眾注意。莊人祥說，登革熱疫情防治需要社區民眾共同配合，疾管署運用細胞廣播簡訊發送簡訊的初，仍在籲請民眾加強巡視環境整潔，澈底清除戶內外孳生源，有症狀即時就醫，以降低疫情傳播風險。

這次疾管署遵循以往的發布流程，不過，發布系統2008年建置，最近因資安問題升級到2016年版，過程中程式搬遷出問題，而把開山里周邊390公尺變成全國，這是疾管署的系統出錯，疾管署特向全國人民道歉。

至於有關費用問題，莊人祥聲明，政府對一般有災害發生的警告系統，曾在2013年透過NCC要求4G廠商一定要布建有關細胞廣播控制中心，所以電訊業者是配合政府發送，完全免費服務，因此沒有浪費公帑的說法。

(中時 )