今（9）日中午全台灣很多民眾手機都收到了一封「疫情警示」，顯示「您所在區域（開山里）有本土登革熱疫情，請做好防蚊措施」，沒想到疾管署原本只設定發送給台南市開山里2公里範圍內的民眾，結果全台「大放送」，網友笑稱2公里變2000公里。疾管署緊急發新聞稿澄清，系統刻正進行除錯中，除錯未完成前，將不再發送細胞廣播警訊，造成不便，在此致歉。

災防告警細胞廣播訊息系統（Public Warning System，PWS）是我國政府於2011年規劃、2013年結合電信業者正式導入的系統。利用細胞廣播技術，在短時間內經由電信業者的行動寬頻系統，大量傳送地震速報、土石流警戒、公路封閉等防災警示訊息到手機，即時通知民眾的系統。

中午簡訊一發出後，一度傳出疾管署浪費的公帑高達千萬元，副署長莊人祥也趕忙澄清，災防警訊是由電信業者配合政府發送服務，且為免費，本次誤發沒有浪費公帑的問題。

(工商 )