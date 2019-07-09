蔡英文總統在宜蘭市與美國洛克維爾市締交姐妹市的祝賀文上，以英文及中文自稱「台灣總統」。(吳亮賢翻攝)

立法委員參選人洪孟楷在臉書發文，批蔡英文總統在宜蘭市與美國洛克維爾市締交姐妹市的祝賀文上，用英文及中文自稱是「台灣總統」，內文更寫「the president of Taiwan」，他砲轟蔡「在國際上自稱台灣總統，這是要把中華民國下架嗎？」許多挺英網友到洪孟楷臉書洗版後，洪再發一篇文批，蔡英文不敢講中華民國，以後就是「台獨妹」！

許多挺英網友到洪孟楷臉書洗版，洪孟楷再度發文表示，「蔡英文不敢講中華民國，以後就是台獨妹」！

他說，一張蔡英文署名的祝賀文，卻在上頭用中文自稱「台灣總統」，內文寫the president of Taiwan，時至今日，總統府依然不願面對道歉，代表蔡英文對外不敢講、或不願講中華民國，那還奢談甚麼護主權？蔡英文根本不是辣台妹，就是道道地地標準的「台獨妹」！

洪孟楷說，「而眾多1450到我粉絲專頁留言，其實只是凸顯蔡英文想要借中華民國殼上市的陰謀。我們只要問一件事，蔡英文想選連任的是中華民國還是台灣國的總統？」如果是中華民國，為何不敢大方說出來！如果是台灣國，那麼慢走不送。只是不知當中華民國的中選會開放登記時，蔡英文會否厚著臉皮前來登記？

最後，洪孟楷說，「台獨妹蔡英文」如果真的覺得中華民國羞於見人，那麼也就不需待在中華民國的總統府內，而總統府越是硬凹發言，就更坐實了蔡政府選擇性的承認中華民國，在2020年總統大選前的大是大非，全國國民一定要張大眼睛看清，誰想讓中華民國下架，我們就用選票讓她下架。蔡英文想搞台獨，慢走不送。

洪孟楷這篇文發出後，挺英的網友與挺中華民國的網友依舊在留言區爭吵不休。

(中時電子報)