藝人汪建民近因資金出現問題，他的蔡姓女粉絲，以她父親是軍公教退休有房產為由，向某醫院劉姓女志工借款600多萬元，交給汪紓困，但汪卻因沒按期還款，劉婦日前控告汪、蔡2人詐欺；台北地檢署認為本案是民事糾葛，汪、蔡2人沒有詐欺犯意，將2人不起訴。

檢方調查，44歲未婚的蔡女，經友人介紹結識汪建民後，得知汪建民經濟出狀況，為了替汪解決財務問題，自2017年4月至2018年3月間，以她父親是軍公教退休，在北市有房產為由，向醫院70多歲劉姓女志工借款600多萬元，交給汪運用。

由於雙方約定，汪建民須定期將本息先交給蔡女，再由蔡女還給劉婦，但由於最近汪因資金出現有問題，欠款拖了1年多未還，控告汪建民及蔡女詐欺。

庭訊時，汪建民承認借款，辯稱他近來面臨經濟困難，由蔡女幫他借錢，他原本按月還錢給蔡女，最近則周轉困難才沒依約還錢。蔡女則哽咽否認2人詐欺。檢方認為此案純屬民事糾紛，汪、蔡2人不構成詐欺，將2人不起訴。B

(中時 )