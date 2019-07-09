台中市府都發局長黃文彬9日公布千萬豪宅，為鴻邑建設興建的新建案「晴山居」，100多萬稅金由市府支付，還附停車位。（盧金足攝）

台中市不動產開發商業同業公會理事長邱崇喆強調，現在正是買房子好時機，號召大家來參加「台中房地產交易博覽會」。（盧金足攝）

大台中不動產開發商業同業公會理事長王至亮表示，他已將台中購物節活動透過網路等平台，傳送8000多人，為台中購物節衝買氣。（盧金足 攝）

台中購物節將送出千萬豪宅首獎，地點到底選定那一區？最具吸引力的豪宅首獎，經全民票選由都區以34％拔頭籌，都發局長黃文彬9日公布千萬豪宅為鴻邑建設興建的新建案「晴山居」，坐落於北屯區四平路，2房2廳2衛新成屋，還附贈平面車位，約38.75坪，100多萬稅金市府代繳，就等著幸運兒進住。

黃文彬表示，鴻邑建設興建的新建案「晴山居」為今年3月剛完工的建案，臨近崇德路、11期生活圈，且周邊有仁和廣福公園、昌平公園及仁美國小等公共設施，生活機能完備。

台中購物節活動即將於明天盛大登場，活動期間只要到台中購物累計滿500元並上網登錄發票，就有機會抽中多項大獎，除了「周周抽大獎」，最後一週更祭出最大獎項千萬豪宅。

為讓全民參與，市府自2019年6月20日起舉辦首獎《豪宅票選》活動，投票結果由「都區」豪宅獲選，成為台中購物節最大獎，9日公布票選結果，首獎豪宅坐落於北屯區，價值(含房屋、車位、稅金)總額超過千萬，民眾踴躍下載APP並來台中消費，就有機會中獎住好宅，一起拚台中經濟。

台中市不動產開發商業同業公會理事長邱崇喆及大台中不動產開發商業同業公會理事長王至亮及鴻邑建設公司等代表共同到場公布豪宅票選結果，這戶位在二樓的豪宅，採光佳，室內規畫發揮最大坪效，加上公設豐富，建案獲得好口碑。

都市發展局表示，為了讓全民提早參與購物節活動，規畫民眾票選，分別位於台中市市山、海、屯、都地區，各具山城副都心、海線海空港、屯區大花園、市區好生活等特色。

上網票選自6月20日至6月24日止，經統計投票結果計26048人次，依序為都區34.2％)、屯區(31.5％)、山區(19.6％)、海線(14.7％)。

「錢花下去、人搬進來、台中好所在！」黃文彬喊出自創的購物節口號，台中是個宜居城市，歡迎民眾踴躍參加購物節活動，並特別感謝本市兩大公會及建設公司對於市府舉辦活動的支持與贊助。

兩大公會表示，響應市府台中購物節全城On Sale活動，千萬豪宅作為活動首獎，7月20日至28日舉辦「台中房地產交易博覽會」，搭配賞屋地圖活動，提供民眾即時、多樣性房地產銷售個案選擇，現在正是購屋的最佳時機。

(中時 )