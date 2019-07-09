交通部觀光局春遊專案落幕，據了解今年第四季也會推出暖冬補助，學者指出，觀光局將於7月下旬舉行檢討會，最快8月提出暖冬遊最初方案。旅館公會表示，觀光局應評估各縣市需求，而非追求齊頭式平等。旅行公會則表示，旅行遊程通常會在出發3個月前上架，若觀光局確定要推動暖冬，建議要儘速公布方案。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰指出，春遊專案改由地方政府核銷，速度加快，前幾次暖冬、擴大暖冬補助時，由觀光局獨自處理核銷，導致補助款發放需花費3、4個月，引發業者不滿，春遊則因有地方政府協助，核撥時間則縮短至1、2個月。

黃正聰說，由於春遊僅補助500元，只能吸引到正好要出遊的民眾搭便車，建議下次若仍維持500元，可將周五列入補助範圍，增加誘因。且雖然春遊專案有補助行銷費用，但因公告時間太晚，地方政府沒有時間委外招標進行行銷，補助恐流於虛設。他表示，觀光局7月下旬將找地方政府舉辦春遊專案的檢討會，下一波暖冬遊的方案最快8月就可出爐，且補助款有機會調回1000元。

花蓮旅館公會理事長陳義豐表示，花蓮在春遊專案中表現最好，建議觀光局下次編列補助經費時，應評估各縣市需求，給予不同的額度，不要只是追求齊頭式平等，讓花蓮業者眼看自己經費用不夠，其他縣市卻用不完。

旅行公會全聯會召集人李奇嶽表示，旅行遊程約會在出發3個月前上架，業者才能進行複合式包裝提升價值，若又再拖到最後一刻才公布，仍只會淪為搭便車效應補助。

不具名的業者表示，觀光局補助做這麼多次，旅宿組都變成補助組了，且補助應該是救急不是救窮，如日本北海道地震、冰島破產等，才是發放補助的好時機，反觀我國補助則是從一開始就不應該推。觀光局則表示，目前各縣市政府還在核銷春遊經費使用狀況，預計7月底提出報告。

(中時 )