走馬瀨草地音樂節農村嘉年華暨農產展銷活動，13日星期六晚間第2場即將登場。（劉秀芬翻攝）

躺在草地斜坡，吹著徐徐晚風，優雅悅耳的音樂相伴，最舒服的旅遊享受莫過於此，台南市政府與台南市農會合作推出的走馬瀨草地音樂節，13日星期六晚間第2場即將登場，除了邀請知名藝人演出，還有歡樂的農村嘉年華，歡迎民眾來同樂。

上周末第1場活動已舉辦，台南市長黃偉哲也到場與遊客同歡，黃偉哲表示，走馬瀨農場過去多半是在白天舉辦活動，這次台南市農會首次嘗試在夜間辦音樂會，把大家聚在青青草原，相當不簡單。

台南市農會吳正仁總幹事表示，本次活動特別規畫走馬瀨親子夜、走馬瀨狂歡夜活動，邀請玩劇島劇團、MOMO家族帶動跳以及知名藝人梁文音、符瓊音、開水小姐演出，透過「玩劇場」的方式，以故事推廣台南的農特產品。

為促進在地友善農業發展及推廣台南在地農特產，活動中特別以當季當令的旬味理念，透過有趣的體驗DIY課程，讓大小朋友認識台南在地食材與產地，讓孩子學會珍惜食物，瞭解食材、土地與環境的關聯。

除了食農教育與農事體驗DIY，現場還有各項豐富體驗課程，包括農村童玩DIY、牧草饅頭DIY、還有情人果DIY等課程，現場並有小農市集及文創手作市集、小丑氣球秀、魔幻泡泡秀以及街頭藝人等表演，讓大小朋友度過充實的周末夜晚。

(中時 )