交通部觀光局推出的春遊專案已正式落幕，花蓮旅館公會指出，雖然花蓮是迴響最好的縣市，但本次補助額度低，住房率成長率應不到5％，且交通部長林佳龍答應的800萬加碼經費，卻在活動末期才核撥，導致加碼經費可用時間只有十天。觀光局表示，加碼經費須由縣市政府提交公文，才能依程序核撥經費，因此必須耗費一定時間。

觀光局推出春遊專案，全台各縣市申請熱度卻是兩樣情，花蓮縣在團體與自由行部分表現都非常出色，團體經費在4月初就已用罄，自由行經費則在5月20日額滿。反觀台北、彰化、桃園等地申請率低，使用率均低於2成。

花蓮旅館公會理事長陳義豐表示，交通部長林佳龍在4月25日承諾，加碼補助花蓮團體經費800萬，該筆經費卻遲到6月中旬終於核撥，花蓮縣府在6月20日才正式啟動，距離活動結束時間只剩10天，可用時間太短，最後導致經費還剩約100萬元。

陳義豐指出，雖然花蓮在春遊表現佳，但因為補助力道小，住房率提升有限，以自由行經費共2400萬試算，花蓮旅館約7000間房、民宿約1萬間房，總計粗估1.7萬間房，將2400萬的經費除上500元的補助額度，約能住上4.8萬次房，等於只能客滿三天，粗估住房率應只上升5％。

觀光局表示，由於春遊專案與縣市政府合作，因此必須由縣市政府提出公文、跑完程序後，觀光局才能核撥經費，所以無法一說要加碼就立刻拿到經費。

(中時 )