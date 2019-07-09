溫網男單8強名單出爐，三巨頭喬柯維奇(Novak Djokovic)、費德勒(Roger Federer)、納達爾(Rafael Nadal)全數晉級，球迷這次有很大機會可以看到天王之間的夢幻對決。與年年爆冷的女單完全不同，多少年過去，還是這3人在稱霸男網。

2007年的溫網，也是這3人闖進8強，納達爾4強戰擊退喬帥(中途退賽)，費德勒決賽打敗納達爾。如今這3人合計53座大滿貫冠軍，看似也沒有人能撼動他們，想想費德勒都37歲了，真的有夠誇張。

費德勒說秘訣就是短期決勝：「五盤大戰確實振奮人心，但是對身體消耗太大。打到這裡還能留存一定體力，那就是很大的優勢了。」費德勒一路下來只輸掉1盤，16強戰還把年輕14歲的對手打著玩。

喬柯維奇的策略和費德勒相反，「我從不保留體力，每一場必定全力打倒對手。」畢竟很少人能在喬帥的猛攻下存活太久，他目前只在搶7輸掉1盤，16強戰把年輕11歲的對手打得落花流水。

納達爾的情況一模一樣，也是只失1盤，在16強戰大獲全勝，「我的身體狀況很棒，我很滿意。」女單這次有15歲黑人少女「可可」(Cori Gauff)演出驚奇之旅，男單依舊是這3位打爆所有年輕人。費德勒8強戰的對手錦織圭也是老面孔了，兩人過去交手10次之多，費德勒7勝3敗。因此英媒BBC感嘆「現在男網仍是老前輩在教年輕人打球。」

(中時電子報)