忘憂谷堤頂自行車道下周將啟用，市議員吳敏濟(右)邀車友試騎。（陳淑娥攝）

長達16.97公里的甲后線自行車道下周將全線啟用，市議員吳敏濟9日會勘並邀車友試騎忘憂谷堤頂自行車道，壯闊的花海與瑰麗的夕陽二大景觀一覽無遺，現場也提出向西延長等意見，市府觀旅局將評估可行性。

車友陳文吉試騎後表示，壯闊的花海與瑰麗的夕陽是忘憂谷的二大景觀，過去只能騎在堤防下的防汛道路，看不見美景，有了堤頂自行車道後，內外景色盡收眼底，對觀光客更具有吸引力。

水美里長陳俊樑說，忘憂谷支線橫跨外埔區三崁里與水美里，為何堤頂自行車道只做在三崁里段。

觀光工程科長葉慶隆解釋，磁瑤堤防水美里段東端三崁溪橋旁沒有上堤防的引道，要增設引道這種大型結構物須經主管單位第三河川局同意，而且水美里段堤頂比較狹窄，因此沒有納入初期工程。

吳敏濟邀幾位車友在堤頂試騎後，提出幾項改進意見，包括延長水美里段堤頂自行車道、改善西端部份不良路面、金仔坑休憩區自行車駐車架設計不良停不了車等問題。

吳敏濟也指出，大甲溪床農用車輛習慣行駛磁瑤堤防頂，形成汽車與自行車爭道情形，要求觀旅局提出自行車道使用規範，避免危險發生。

甲后線自行車道主線長16.97公里，由大甲火車站至泰安新站；忘憂谷支線長12.6公里，包括2公里長的堤頂自行車道；另有通往花博外埔園區、麗寶樂園的六分路支線，長5.63公里，總工程費2458萬元，全線已於5月底完工。

(中時 )